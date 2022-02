Bierverkoop Britse pubs nog niet op niveau van voor de crisis

Ondanks verregaande versoepelingen van de coronaregels hebben Britse pubs ook vorig jaar beduidend minder bier verkocht in vergelijking met de periode voor de pandemie. In 2021 zijn er bijna 1,5 miljard pints minder getapt vergeleken met 2019, aldus de brancheorganisatie British Beer and Pub Association (BBPA). Dit komt overeen met een daling van 38 procent. Vorig jaar lag de verkoop nog 55 procent onder het niveau van voor de pandemie.