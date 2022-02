Bij een pand in Den Bosch, waarin onder meer een sportschool zit, is in de nacht van donderdag op vrijdag een explosie geweest. Voor zover bekend is niemand gewond geraakt. Door de explosie is schade ontstaan aan de gevel. De politie houdt er rekening mee dat de ontploffing is veroorzaakt door een explosief, meldt een woordvoerder.