Horeca weer grootverbruiker van NOW-steun

Van de toegekende aanvragen voor coronaloonsteun is circa 40 procent afgelopen periode naar horeca- en cateringbedrijven gegaan. Dat meldt uitvoeringsinstantie UWV, dat de aanvragen voor de NOW-steun verwerkt. In totaal keurde het UWV iets minder dan 41.000 aanvragen voor de Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid goed en werd zo’n 907 miljoen euro aan voorschotten uitgekeerd in de zevende periode, die gaat over de maanden november en december.