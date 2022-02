Alarmnummer 112 is bij alle telecomaanbieders in Nederland bereikbaar via het 4G-netwerk en bellen via wifi. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) moest telecomaanbieders er eind vorig jaar nog op aanspreken omdat daar nog niet in alle gevallen aan werd voldaan. Maar inmiddels hebben ze dat op orde, meldt de toezichthouder.