Apple geeft zijn AirTag-trackers een update waardoor die veiliger worden in het gebruik. Daarmee wil het bedrijf voorkomen dat de apparaatjes worden ingezet om bijvoorbeeld mensen te volgen. Zo krijgen Apple-gebruikers sneller een melding als er een AirTag langere tijd bij ze in de buurt is en kunnen ze vervolgens de tracker ook makkelijker vinden doordat ze een preciezere schatting van de afstand krijgen.