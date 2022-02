Vastgoedconcern Unibail-Rodamco-Westfield was donderdag de grote winnaar in de lager geëindigde Amsterdamse AEX-index. De cijfers van de specialist in winkelcentra vielen in goede aarde bij beleggers. De cijfers van levensmiddelen- en cosmeticaconcern Unilever werden minder goed ontvangen. Handelaren hadden sowieso veel te verhapstukken, want het was een drukke cijferdag in Amsterdam.