Hoewel de vergunning voor de passage van het megajacht van Jeff Bezos nog niet is aangevraagd, kan het middenstuk van de Rotterdamse brug De Hef onder strenge voorwaarden wel maximaal twee keer per jaar worden weggehaald om grote schepen door te laten. Dat heeft het Rotterdams college in 2017 besloten nadat scheepswerven daar om vroegen, aldus de Rotterdamse wethouder (Buitenruimte) Vincent Karremans.