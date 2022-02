De salarissen van veel Britten zijn in januari flink gestegen. De nijpende personeelstekorten en gestegen kosten voor levensonderhoud waren van invloed op de stijging van het loon. Starterssalarissen gingen zelfs in het op twee na snelste tempo omhoog sinds 1997, melden de Recruitment and Employment Confederation (REC) en accountantskantoor KPMG in een maandelijks banenrapport.