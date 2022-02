Gastransportbedrijf Gasunie wil samen met klimaattechnologiebedrijf Perpetual Next in Delfzijl een nieuwe fabriek gaan bouwen voor groen gas, maakten de bedrijven bekend. Gasunie moet het gas zowel lokaal als landelijk gaan distribueren via de bestaande ondergrondse gaspijpleidingen. Perpetual Next zal het groene gas produceren en beheert de installatie.