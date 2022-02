Minister van Justitie en Veiligheid Dilan Yeşilgöz vindt dat de waardering voor de politie deels via de uitkomsten van het cao-overleg moet blijken. Ze zei tijdens een debat in de Tweede Kamer daarin „niet tegenover” de agenten te staan. Toch hebben verschillende politiebonden voor dit weekend protesten aangekondigd omdat ze ontevreden zijn over de cao-onderhandelingen.