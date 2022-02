Hof beraadt zich over rechtbanktekening verdachten zaak-Wiersum

Het gerechtshof in Amsterdam beraadt zich over de publicatie van een rechtbanktekening van de twee verdachten van de moord op advocaat Derk Wiersum, in dagblad De Telegraaf. Woensdag vond een zitting plaats in het hoger beroep in de zaak. Bij aanvang daarvan droeg het hof zonder nadere uitleg de aanwezige rechtbanktekenaar Petra Urban op de beide verdachten, Giërmo B. en Moreno B., niet „herkenbaar” te tekenen. De Telegraaf publiceerde donderdag toch een tekening en hield zich daarbij niet aan het onvoorziene voorschrift van het hof.