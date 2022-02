De zware tropische storm Batsirai die dinsdag over het Afrikaanse Madagaskar raasde, heeft veel verwoesting. Het dodental was woensdag volgens de autoriteiten al opgelopen tot 92. Zeker 100.000 mensen wachten op noodhulp. Er is veel schade aan huizen en andere gebouwen. Zo ligt ook de kerk in Antsahavoa in puin (foto). beeld AFP, Rijasolo