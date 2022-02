Elke gemeente in ons land, of minstens iedere regio, zou een eigen archeoloog moeten hebben. Dat stelt de Raad voor Cultuur in het advies Archeologie bij de tijd, dat donderdag wordt aangeboden aan het kabinet. De raad zegt dat de rijksoverheid zich „zowel inhoudelijk als met extra geld” moet inspannen om gemeenten beter in staat te stellen hun archeologische taak goed uit te voeren.