Het Elizabeth TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg mag een ic-verpleegkundige ontslaan na een interview met een stichting die tegen het vaccinatiebeleid is. De man is niet zorgvuldig omgegaan met het delen van patiëntinformatie. Het ziekenhuis moet de man wel een transitievergoeding van ruim 74.000 euro betalen, zo heeft de kantonrechter besloten.