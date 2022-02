RELX merkt verder herstel bij de vakbeursdivisie

Informatie- en dataleverancier RELX heeft weer een kleine winst geboekt met zijn divisie die beurzen en congressen organiseert. Door corona ging er eerder een streep door veel van dit soort evenementen. Vorig jaar was er weer sprake van enig herstel, al is het nog maar de vraag of de evenementen ooit nog het niveau van voor de crisis zullen gaan halen. RELX voorziet dat er per saldo straks minder vakbeurzen en congressen zullen worden georganiseerd in vergelijking met voor de crisis, maar dat er per beurs meer wordt uitgepakt.