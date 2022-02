De manier waarop oud-president Donald Trump is omgesprongen met officiële documenten uit het Witte Huis moet worden onderzocht, vindt het Amerikaanse Nationaal Archief. Dat heeft het ministerie van Justitie volgens The Washington Post verzocht een onderzoek in te stellen nadat archiefmedewerkers vijftien dozen hadden veiliggesteld uit Trumps verblijfplaats Mar-a-Lago in Florida.