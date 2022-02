Het kabinet moet alle coronabeperkingen in zijn geheel opheffen. Daarvoor pleiten ondernemersorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland. Daarbij wijzen ze naar het hoge aantal besmettingen dat nauwelijks tot extra druk in de zorg leidt. „Daarom kunnen we ook de laatste stap naar volledige opening zetten”, aldus de organisaties in een gezamenlijke verklaring.