Bevers hebben in het poldergebied van Vijfheerenlanden bij Vianen dwars door een dijk heen gegraven. Door het gat stroomde flink veel water vanuit de Oude Zederik de polder in, aldus waterschap Rivierenlandschap. Het is voor zover bekend nog niet eerder gebeurd dat bevers dwars door een dijk of kade gingen, sinds het dier in de jaren negentig van de vorige eeuw opnieuw is uitgezet in Nederland.