Horecaondernemers kijken reikhalzend uit naar een verdere versoepeling van de coronamaatregelen. Het kabinet zou praten over een verlenging van de openingstijden voor de horeca en het schrappen van de 1,5 meter- en zitplaatsregel. Een formeel besluit over de versoepelingen wordt dinsdag pas genomen. Dan is er ook weer een coronapersconferentie.