Minister Ernst Kuipers van Volksgezondheid is „voorzichtig optimistisch” over de coronacijfers. „Het aantal besmettingen is heel erg hoog, maar gelukkig valt naar verhouding de druk op de zorg heel erg mee”, aldus de bewindsman. Daardoor is de mogelijkheid om de coronaregels verder te versoepelen „iets waar we nadrukkelijk naar kijken”. Toch wil hij nog niet zeggen wat daarin mogelijk is.