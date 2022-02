ACM stelt extra onderzoek in naar energiebedrijven

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) stelt een extra onderzoek in om te kijken of energiebedrijven ook na de winter hun leveringen op peil kunnen houden. Volgens de toezichthouder zijn door de hoge gasprijzen de laatste tijd verschillende kleine energiebedrijven in de problemen gekomen en omgevallen. Vandaar dat de ACM nu extra goed wil weten of alle spelers in de markt nog wel kunnen blijven voldoen aan de eisen voor leveringszekerheid.