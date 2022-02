Afstand tussen Moskou en Westen blijft groot

De tafel die president Vladimir Poetin en zijn Franse ambtsgenoot Emmanuel Macron scheidde, was zo lang dat grapjassen er in een filmpje een wipwap van maakten. De beide hoogwaardigheidsbekleders gingen zo op-en-neergaand de wereld over. Het is grappig, maar tegelijk een rake weergave van de balanceerkunst die nodig is om het Westen en Rusland nader tot elkaar te brengen. Vooralsnog is het evenwicht niet bereikt, ook niet na de toer van Macron langs Moskou en verschillende Europese hoofdsteden.