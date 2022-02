De inflatie was met 5,7 procent in december torenhoog, meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), maar voor de consument vallen de prijsstijgingen veel lager uit. Dat stellen economen van ABN AMRO die erop wijzen dat voor veel Nederlandse huishoudens de energieprijzen, die goed waren voor ruim de helft van alle inflatie, veel minder hard of helemaal niet gestegen zijn.