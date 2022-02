Ruimtevaartbedrijf SpaceX van Elon Musk is in één klap ongeveer veertig satellieten kwijtgeraakt. Kort na lancering kwamen ze aan de rand van de dampkring in een zogeheten geomagnetische storm terecht. Als ze niet al zijn vergaan, zal dat binnenkort gebeuren. SpaceX meldt nu dat de satellieten geen gevaar vormen en dat er geen brokstukken op aarde zullen neerkomen.