De term ‘bersiap’ (sta paraat), gebruikt in een tentoonstelling in het Rijksmuseum, is niet strafbaar. Tegen het gebruik van de term was twee keer aangifte gedaan, maar beide aangiftes zijn door het Openbaar Ministerie geseponeerd. Het gebruik van het woord valt volgens het OM onder de vrijheid van meningsuiting en is daarom niet strafbaar.