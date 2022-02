Jeugdzorgmedewerkers in heel Nederland gaan half maart 24 uur lang in staking als het kabinet niet uiterlijk volgende week maandag tegemoetkomt aan eisen van vakbond FNV. Een van de eisen is het schrappen van de voorgestelde bezuinigingen op de jeugdzorg. De bond heeft het ultimatum gestuurd naar premier Mark Rutte, zorgminister Ernst Kuipers en staatssecretaris Maarten van Ooijen (Jeugdzorg).