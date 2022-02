ABN AMRO sluit jaar met winst af en gaat aandeelhouders belonen

ABN AMRO heeft afgelopen jaar weer winst gemaakt, waar in 2020 nog voor het eerst in een decennium een jaar met verlies werd afgesloten. Net als andere banken profiteert het financiële concern de laatste tijd flink van het aantrekken van de economie. De bank kondigt daarnaast aan aandeelhouders te belonen door voor 500 miljoen euro aan eigen aandelen te gaan inkopen. Ook de Nederlandse staat, die nog steeds voor een groot deel eigenaar is van de bank, verdient hieraan. Het staatsbelang blijft wel hetzelfde, op 56,3 procent.