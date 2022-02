Qatar organiseert later deze maand de top voor belangrijke exporteurs van gas en Rusland zal daarbij aanwezig zijn. De bijeenkomst van het Gas Exporting Countries Forum (GECF) wordt elke twee jaar gehouden en vindt plaats op 22 februari. Rusland, Iran en Qatar zijn de belangrijkste leden. De Verenigde Staten zijn geen lid. Het is niet bekend of de Russische president Vladimir Poetin aanwezig zal zijn.