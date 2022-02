In Heerhugowaard is dinsdagavond een appartementencomplex aan het Stationsplein ontruimd vanwege stankoverlast. Waar de stanklucht precies vandaan komt en wat die veroorzaakt, is niet duidelijk. De brandweer doet daar onderzoek naar. Enkele mensen die last hadden van ademhalingsproblemen werden nagekeken door ambulancepersoneel, maar hoefden niet naar het ziekenhuis.