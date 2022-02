De provincie Drenthe en de gemeente Assen maken zich zorgen over de toekomst van de Johan Willem Frisokazerne in de provinciehoofdstad. Defensie vindt het sluiten van de kazerne „op termijn een serieuze optie”, melden de lokale overheden na een gesprek met staatssecretaris Christophe van der Maat. De Drentse bestuurders waarschuwen dat de werkgelegenheid in de regio daarmee een flinke knauw zou krijgen.