Farmaceut Janssen uit Leiden is tijdelijk gestopt met het produceren van zijn coronavaccin. Dat meldt de Amerikaanse krant The New York Times op basis van ingewijden. Volgens de krant is Janssen, een dochteronderneming van het Amerikaanse Johnson & Johnson (J&J), al maandenlang een „experimenteel maar potentieel winstgevender vaccin” aan het maken dat moet beschermen tegen een ander virus.