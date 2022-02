Pfizer en BioNTech hebben gevraagd of hun coronavaccin ook kan worden gebruikt om jongeren van 12 tot en met 17 jaar een boosterprik tegen het coronavirus te geven in de EU. De Europese toezichthouder, het EMA in Amsterdam, is daarom begonnen met de beoordeling van het middel. Er is nu nog geen boostervaccin goedgekeurd voor minderjarigen.