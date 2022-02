De fietser die maandagavond ernstig gewond raakte na een aanrijding met een politiewagen is een 21-jarige man uit Groningen, zo meldt de politie dinsdag. De agenten reden op het moment van de aanrijding in „een opvallende politieauto”, maar de auto gebruikte geen zwaailichten of sirenes, aldus een politiewoordvoerder. Naar het ongeval zal een onafhankelijk onderzoek worden gedaan.