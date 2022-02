De aandelenbeurs in China ging maandag flink vooruit. Beleggers in Shanghai maakten een inhaalslag na de lange vakantieperiode vanwege de viering van het Chinese nieuwjaar. De andere beursgraadmeters in de Aziatische regio gingen overwegend omlaag. De markten verwerkten nog het Amerikaanse banenrapport van afgelopen vrijdag, dat veel sterker uitviel dan verwacht.