Bijna 500 slachtoffers en 235 vermoedelijke daders. Een bijna 1900 bladzijden tellend onderzoek naar misbruik in het aartsbisdom München en Freising is vernietigend voor de Rooms-Katholieke Kerk in Duitsland. Die moet volgens deskundigen doen wat ze van een biechteling verwacht: gewetensonderzoek en bekering.