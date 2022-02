Opnieuw activisten opgepakt bij Sterrebos

De politie heeft zaterdagochtend vijftien mensen opgepakt bij het Sterrebos bij Born. Volgens de politie gebeurde dat omdat ze verboden gebied betraden en zich niet konden identificeren. Een woordvoerster van de actiegroep Red het Sterrebos zei zaterdagochtend, dat de activisten werden opgepakt tijdens een poging met een grote groep het bos binnen te dringen. Zes mensen slaagden er desondanks in om de bomen in te klimmen. Er zitten nu negen bezetters in het bos, van wie twee al ruim een week.