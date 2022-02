Webwinkel Amazon zou pandemielieveling Peloton, de maker van fitnessapparatuur voor thuisgebruik, willen overnemen. Er zouden ook andere geïnteresseerde partijen zijn, meldt zakenkrant The Wall Street Journal. Amazon heeft volgens de krant nog geen officieel overnamebod gedaan, maar wel adviseurs geraadpleegd. Het is onbekend of er ook echt een bod komt en of Peloton het zou accepteren.