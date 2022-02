De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) is een arbitrageproces begonnen tegen de Staat over de kosten van het schadeherstel voor inwoners van het aardbevingsgebied in Groningen. Volgens het bedrijf wordt er momenteel namelijk afgeweken van eerder gemaakte afspraken. Daarbij zou het concern zijn aansprakelijkheid in dit dossier liever afkopen.