Premier Mark Rutte is anders gaan denken over het ophalen van IS-vrouwen uit kampen in Syrië om ze in Nederland te kunnen berechten. Rutte zei tijdens zijn wekelijkse persconferentie dat voor hem voorop staat het land veilig te houden. Hij vindt het gevaar voor Nederland groter als de vrouwen hun vervolging ontlopen en later alsnog hierheen komen en er niets meer tegen ze valt te doen.