Limburgse Staten buigen zich in maart over integriteitsrapporten

Het Limburgs Parlement, zoals Provinciale Staten in Limburg zichzelf noemen, buigt zich in maart over drie rapporten rond integriteit. Die afspraak maakten de voorzitters van de Limburgse Statenfracties en gouverneur Emile Roemer vrijdag. Het gaat over een vorige week gepresenteerd rapport over de bestuurscultuur in Limburg en een rapport over voormalig CDA-gedeputeerde Ger Koopmans. Ten slotte staat een rapport over de betrokkenheid van de provincie bij landschapsstichting IKL op de rol.