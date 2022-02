Premier Johnson ‘heeft alles onder controle’

De Britse premier Boris Johnson heeft alles onder controle volgens zijn woordvoerder. Die reageerde op meldingen in de media dat de positie van de regeringsleider onhoudbaar zou zijn door het vertrek van een aantal medewerkers. Die zouden het zinkende schip verlaten, maar dat is volgens de zegsman niet waar. Integendeel, Johnson reorganiseert in de roerige tijd en hij heeft vrijdag afscheid genomen van drie medewerkers die in goed overleg hun functie hebben neergelegd. En hij heeft ze voor hun werk bedankt.