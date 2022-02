De vijf vrouwelijke Syriëgangers die met hun elf kinderen zijn opgehaald uit een vluchtelingenkamp in Syrië, zijn in Nederland aangekomen. Ze worden maandag voorgeleid aan de rechter-commissaris van de rechtbank in Rotterdam. Dit zegt advocaat André Seebregts, advocaat van vier van de vrouwen, en wordt bevestigd door een woordvoerster van het Openbaar Ministerie.