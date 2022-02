Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) opent binnenkort twee nieuwe locaties voor de noodopvang van asielzoekers. In Amsterdam-Zuidoost kunnen honderd alleenstaande jongeren van 15 tot 18 jaar voorlopig terecht in gebouw De Koppeling aan de Tafelbergweg. In Kampen wordt een leegstaand bedrijfsgebouw aan de Industrieweg geschikt gemaakt voor de huisvesting van maximaal 110 asielzoekers.