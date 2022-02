Terreurverdachte Angela B. (26) uit Soest heeft spijt dat ze in 2014 is uitgereisd naar Syrië. „Als ik mijn leven opnieuw kon doen dan had ik die keuze zeker niet gemaakt. De grootste fout van mijn leven”, verklaarde ze vrijdagochtend in de extra beveiligde rechtbank in Rotterdam. Daar is het strafproces tegen de jihadbruid gestart.