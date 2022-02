Beurzen tonen herstel van verliesbeurt, TomTom hard omlaag

De aandelenbeurzen in Europa zijn vrijdag hoger geopend, waarmee wat herstel werd getoond van de duidelijke minnen een dag eerder. De aandacht van beleggers gaat vooral uit naar het Amerikaanse banenrapport dat later op de dag wordt gepubliceerd. De ontwikkelingen op de arbeidsmarkt spelen een belangrijke rol in het rentebeleid van de Federal Reserve, de koepel van centrale banken in de Verenigde Staten. In Amsterdam ging navigatiedienstverlener TomTom hard omlaag na cijfers.