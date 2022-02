TomTom verdiende minder door lagere verkopen van auto’s

Navigatiedienstverlener TomTom heeft afgelopen jaar last gehad van het feit dat er minder auto’s werden verkocht. Autofabrikanten die de systemen van het bedrijf gebruiken heronderhandelden over de prijs van hun contracten. Ook bij de afdeling die software maakt voor vlootbeheer was de coronacrisis te merken. Er werden wel de nodige contracten verlengd, maar die gingen veelal uit van minder gebruik van de beheerde voertuigen. Dat gaat TomTom vanaf eind dit jaar merken in de omzet.