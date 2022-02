Meer dan 250.000 huishoudens zitten zonder stroom en ruim 5500 vluchten zijn geannuleerd in de Verenigde Staten als gevolg van winters weer. Voor meer dan honderd miljoen Amerikanen, in een gebied dat zich uitstrekt van de zuidelijke staat Texas tot aan Maine in het noordoosten van het land, gelden momenteel weerwaarschuwingen. The National Weather Service spreekt in sommige gebieden van „onmogelijke reisomstandigheden”.