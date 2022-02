Het is een goede zaak dat scholen CO2-melders krijgen, maar daarmee is het ventilatieprobleem op scholen nog niet opgelost, zo melden belangenclubs in het onderwijs. „De melders geven aan dat er geventileerd moet worden, maar juist die ventilatie is voor scholen een probleem”, aldus een woordvoerder van de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS).