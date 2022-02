Marokko is in de ban van een grote operatie om een kleuter te redden. De 5-jarige Rayan zit volgens plaatselijke media al zo’n twee dagen vast in een 32 meter diepe put in zijn dorp Bab Berred. De Marokkaanse regering zei donderdagmiddag mee te leven met de ouders. Er wordt volgens een woordvoerder rekening mee gehouden dat de jongen snel kan worden gered.