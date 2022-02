Defensie brengt binnenkort een container met daarin een afvalwaterzuivering naar Mazar-e-Sharif in Afghanistan. Defensie wil met die installatie het waterverbruik in missiegebieden drastisch verminderen. Militairen van het 101 Geniebataljon uit Wezep zijn donderdag op de rioolwaterzuiveringsinstallatie van waterschap Vechtstromen in Vriezenveen begonnen met een opleiding om met de zogenoemde Power up your Poop te leren werken.